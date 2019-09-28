В Уфе открылся Всероссийский съезд директоров клубных учреждений

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ









Фото: пресс-служба Госсобрания РБ

УФА, 28 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе начал свою работу II Всероссийский съезд директоров клубных учреждений. В нем принимают участие около 200 человек из 60 субъектов Российской Федерации.

В пленарном заседании приняли участие заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первый заместитель председателя Комитета по культуре Государственной Думы Ольга Казакова, руководители профильных министерств и ведомств регионов Приволжского федерального округа.

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев зачитал приветствие Радия Хабирова участникам съезда и подчеркнул значимость и актуальность мероприятия как для страны в целом, так и для Башкортостана в частности на фоне подготовки к проведению в следующем году в республике VI Всемирного фестиваля фольклора (Всемирной Фольклориады).Этот важный форум собрал руководителей самой массовой и востребованной сети культурно-просветительских учреждений. Благодаря вашим усилиям в городах и селах организованы просвещение и культурный досуг людей всех поколений, – отметил спикер. – В рамках Съезда ожидается всестороннее обсуждение ключевых вопросов совершенствования деятельности клубов в современных реалиях, изучение работы лучших учреждений культуры нашей республики и ее столицы. Важно, что на одной площадке имеется возможность получить интересный опыт, установить полезные контакты, представить свое видение перспектив развития культурной-досуговой сферы. Уверен, все озвученные в ходе съезда инициативы обязательно будут востребованы на практике».

Работа съезда продлится до 29 сентября.

Накануне участники мероприятия посетили Национальный музей Республики Башкортостан и Башкирский государственный художественный музей им. М. В. Нестерова.

Сегодня в первой половине дня были организованы поездки в села Кармаскалы и Шаймуратово, знакомство с работой районного и сельских домов культуры.

Участники съезда также ознакомились с работой Башкирского государственного театра кукол и Национального молодежного театра им. Мустая Карима, являющихся участниками проекта «Культура малой Родины».

Сегодня, в основной день съезда, также запланировано мониторинговое совещание по реализации Национального проекта «Культура» и проекта «Культура малой Родины».

Завтра работа съезда продолжится в формате секционных заседаний. Гости изучат работу домов культуры и центров творческого развития в Уфимском районе и городе Бирске. Кроме того, в Бирске запланировано проведение выездного заседания на тему «Центры культурного развития малых городов России».

Организаторы съезда — Министерство культуры Российской Федерации, партия «Единая Россия», Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, Министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, администрации Бирского, Кармаскалинского, Уфимского районов.