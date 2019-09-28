Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии продолжается вакцинация против гриппа Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане продолжается вакцинация против гриппа.

В этом году в республике в рамках национального календаря профилактических прививок запланировано привить против сезонного гриппа 1 млн 830 тысяч человек, в том числе 418 тысяч детей.

По данным мониторинга, в настоящее время прививки получили 753 557 человек. Прививаются в первую очередь те, кто относится к высокой категории риска заболевания гриппом и развития неблагоприятных осложнений после заболевания: работники образовательных и медицинских учреждений, транспорта, ЖКХ, школьники, студенты, призывники, лица старше 60 лет.

В регион за счет средств федерального бюджета поступили вакцины «Совигрипп» для детей, Флю-М — для взрослых.

Вакцинация, как уже доказано, является самым эффективным путём профилактики инфекции, говорят специалисты. Сезонное заболевание гриппом может привести к осложнениям и даже к смертельным исходам. Прививка против гриппа способствует снижению порога заболеваемости, ослабляет тяжесть развития недуга, становится заслоном против осложнений, минимизирует число летальных случаев.