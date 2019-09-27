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На кастинге шоу «Танцы» на ТНТ выступят еще три представителя из Уфы

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Еще три танцовщика из Уфы выступят перед жюри шоу «Танцы» на ТНТ. В ближайшем выпуске Ксения Максимова, Илья Шумилов и Антон Богданов постараются пройти в следующий этап шоу, продемонстрировав разные стили и направления хореографии.

25-летняя Ksu Max откроет эфир кастинга из Казани. Девушка выступит в стиле Dancehall Queen’s Style.

«За всю историю проекта этот стиль еще никто не представлял, я буду первой. Я занимаюсь этим направлением уже около восьми лет, и вхожу в состав уфимской танцевальной команды, вошедшей в Топ-10 мировых dancehall-команд в 2017 году, а в 2018 году нас признали лучшей командой на мировом чемпионате по дэнсхоллу во Франции. Надеюсь, что смогу достойно представить Уфу», — поделилась Ксения.

23-летний Илья планирует показать авторскую хореографию. Парень рассказал, что в детстве занимался эстрадными танцами, затем увлекся хип-хопом, которым живет по сей день и даже преподает его.

28-летний Антон Богданов также выступит с авторской хореографией:

«Непосредственно телевизионный кастинг я проходил впервые. Ранее я пытался пройти предкастинг целых четыре раза, и вот с пятого у меня наконец-то получилось», — сказал танцовщик.

Как уфимцы будут удивлять членов жюри, можно увидеть в субботу, 28 сентября, в 21.00.

Теги: Танцы на ТНТ, Уфа
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