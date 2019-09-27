Фото: ИА «Башинформ» Уфа вошла в список городов с высоким спросом на дорогие автомобили Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфа вошла в Топ-5 федерального рейтинга городов-лидеров по спросу на дорогие автомобили. Рейтинг составил аналитический центр АГ «АВИЛОН» на основе исследования потребительского поведения в регионах РФ, за исключением Москвы.

Список городов с самым высоким спросом на автомобили стоимостью от 6 млн рублей возглавили Петербург, Казань, Уфа, Тюмень и Екатеринбург

Аналитики также выявили самые востребованные модели автомобилей. В топ-городов с наибольшим интересом к дорогим брендам вошли Санкт-Петербург (23%), Казань (13%), Уфа (9%) Тюмень (9%) и Екатеринбург (8,5%).

Среди люксовых марок наибольший интерес потребителей вызывают Bentley и Rolls-Royce. Среди премиум брендов — Mercedes, BMW, Cadillac, Jaguar Land Rover.

В ходе опроса автовладельцы отметили, что их привлекают такие характеристики дорогих автомобилей, как статус, мощный двигатель, высококачественные премиальные материалы, эксклюзивные опции отделки интерьера, разнообразие опций, ориентированных на комфорт водителя и пассажиров.

﻿«Традиционно среди крупных российских городов по спросу на автомобили, стоимостью выше 6 млн рублей, лидирует Москва. В данном исследовании эксперты решили проанализировать интерес именно у автовладельцев из других городов, минуя столицу, — сказал директор филиала «АВИЛОН. Rolls-Royce» Александр Залогин. — Мы отмечаем, что интерес к брендам люкс и премиум классов растет, в том числе благодаря выходу новых моделей. На рынке в целом с января по июль продажи люксовых автомобилей с пробегом показывают рост почти на 6%. Продажи премиальных автомобилей на российском рынке сейчас сохраняют стабильную динамику, которая по ряду английских и немецких брендов будет подогреваться выходом новых моделей».