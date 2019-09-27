В Уфе на форуме стран ШОС и БРИКС сложили хештег из 150 кг баурсака

УФА, 27 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе на форуме стран ШОС и БРИКС сложили самый большой хештег России, который внесут в Книгу рекордов. Организатором рекорда стала Торгово-промышленная палата республики.

Надпись #UfaForumSCOandBRICS сложили из 150 кг традиционного башкирского лакомства — баурсака.

«Сладкую» конструкцию создавали в течение двух суток по традиционному рецепту: кусочки специального теста готовили во фритюре, а затем залили медом.

Рекорд зарегистрировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

В пресс-службе Уфимского форума отметили, что идея создания гигантской надписи возникла в связи с тем, что в хештегах пользователи сети обычно формулируют послание миру и фокусируют внимание на самом главном. Баурсак как раз и символизирует гостеприимство и дружбу.

Бизнес-форум стран ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 25 по 27 сентября. В столицу Башкортостана съехались около 2800 делегатов из 31 страны и 52 субъектов России.