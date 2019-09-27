Фото: ИА «Башинформ» В уфимских детских садах открылись группы для детей-аллергиков Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С нового учебного года в семи детских садах Уфы появились группы для детей с пищевой аллергией, сообщили в Министерстве образования республики.

Группы оздоровительной направленности открылись в дошкольных учреждениях №№ 24, 33, 73, 106, 234, 279 и Центре образования № 89.

Здесь для каждого ребенка с пищевой непереносимостью по согласованию с родителями разрабатывается индивидуальное меню.

По вопросу устройства детей в данные группы необходимо обращаться в районные отделы образования, уточнили в ведомстве.