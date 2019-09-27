В уфимских детских садах открылись группы для детей-аллергиков
В уфимских детских садах открылись группы для детей-аллергиков Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 27 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
С нового учебного года в семи детских садах Уфы появились группы для детей с пищевой аллергией, сообщили в Министерстве образования республики.
Группы оздоровительной направленности открылись в дошкольных учреждениях №№ 24, 33, 73, 106, 234, 279 и Центре образования № 89.
Здесь для каждого ребенка с пищевой непереносимостью по согласованию с родителями разрабатывается индивидуальное меню.
По вопросу устройства детей в данные группы необходимо обращаться в районные отделы образования, уточнили в ведомстве.