Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 64.28 ↑

EUR 70.38 ↑

27 сентября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В уфимских детских садах открылись группы для детей-аллергиков

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В уфимских детских садах открылись группы для детей-аллергиков Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С нового учебного года в семи детских садах Уфы появились группы для детей с пищевой аллергией, сообщили в Министерстве образования республики.

Группы оздоровительной направленности открылись в дошкольных учреждениях №№ 24, 33, 73, 106, 234, 279 и Центре образования № 89.

Здесь для каждого ребенка с пищевой непереносимостью по согласованию с родителями разрабатывается индивидуальное меню.

По вопросу устройства детей в данные группы необходимо обращаться в районные отделы образования, уточнили в ведомстве.

Теги: детские сады
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Завершены поиски 14-летнего школьника, пропавшего в Уфе два месяца назад
14-летний Данил Гайнетдинов, пропавший в Уфе два месяца назад, найден живым. Об этом сообщают волонтёры организации «Поиск детей - Уфа». Как сообщало а
В Башкирии подросток перевернулся на самодельном мотоцикле
Авария в Дуванском районе Башкирии едва не привела к гибели 16-летнего парня. Как сообщили в ГИБДД республики, он решил прокатиться на улице деревни Саль
В 2020 году в России увеличат размер материнского капитала
Размер материнского капитала в России в 2020 году вырастет на 13 тысяч рублей и составит 466 тысяч. Сегодня матерям идут выплаты в размере 453 тысяч рубл
В Башкирии запретили продажу детям электронных сигарет, вейпов и кальянов
Электронные сигареты, кальяны, вейпы, бестабачные курительные смеси, камни, сиропы и их аналоги в Башкирии теперь под запретом для детей. Депутаты Госсо
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть