В Уфе хотят восстановить снесенный памятник истории - Полежаевский пансион

УФА, 27 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе снесенное здание Полежаевского пансиона вернули в перечень охраняемых объектов. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации республики.

Постройка 1830-х годов на нынешней улице К. Маркса считается одним из первых каменных зданий в Уфе. В нем располагались сначала приют для бедных воспитанников гимназии, затем богадельня, в дальнейшем губернская Пастеровская станция и жилой дом.

В 2017 году строение признали выявленным объектом культурного наследия. В январе 2019 года Верховный суд Башкирии добился снятия охранного статуса — старинный дом мешал ходу строительства нового корпуса суда. В марте здание было снесено.

По информации «КоммерсантЪ-Уфа», снесенное здание Полежаевского пансиона готов воссоздать инвестор — предприниматель Николай Литвинов, который в 2018 году заново за свой счет построил Дом Бушмариных на углу улиц Кирова и Ленина. Эксперты оценивают расходы на восстановление дома в пределах 40 млн рублей.