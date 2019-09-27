Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии предпенсионеры могут получать алименты от детей и бывших супругов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Депутаты парламента Башкирии приняли закон о праве нетрудоспособных предпенсионеров, нуждающихся в помощи на получение алиментов от своих родственников и бывших супругов.

Прежде такое право было только у тех, кто достиг пенсионного возраста. Теперь законопроект распространяет право с 55 лет для женщин, с 60 лет для мужчин.

По словам председателя Госсобрания республики Константина Толкачева, закон принят в связи с недавним повышением пенсионного возраста и разработан с целью защиты социальных интересов людей предпенсионного возраста:

﻿«Новый порядок выхода на трудовую пенсию не должен ущемлять права алиментополучателей. Это, как правило, те категории лиц, которые нуждаются в особой защите в силу возраста, состояния здоровья. Для многих из них алименты являются единственным источником средств к существованию».

Спикер парламента отметил, что новый Закон затрагивает интересы широкого круга лиц. В соответствии с действующим законодательством родители обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей и, наоборот, трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Право на алименты имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха. Право на получение алиментов возникает также у нетрудоспособного нуждающегося супруга и нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака.