Фото: ТАСС/Сергей Бобылев МЧС подтвердило запрет курить на балконах с 1 октября Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

УФА, 27 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях жилых домов с 1 октября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Собеседник агентства уточнил, что «запрет касается курения на балконах».

Основанием для запрета является постановление правительства от 20 сентября «О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Документ вносит изменения в Правила противопожарного режима. По новым нормам, на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

В документе нет четкого определения открытого огня, но в пункте 436 противопожарных правил говорится, что его источником являются, в том числе, горящая спичка и сигарета.

Кроме того, в кинотеатрах перед началом сеансов будут демонстрировать сюжеты о действиях в случае пожара.

Также документ требует, чтобы пути разгрузки товара в магазинах не пересекались с эвакуационными выходами для покупателей.

Изменения коснутся и больниц. Согласно новым требованиям, тяжелобольные пациенты и дети должны размещаться преимущественно на первых этажах зданий.

В МЧС предупредили, что за нарушение правил разведения огня предусмотрены административное или даже уголовное наказания.

За курение на балконе могут оштрафовать на сумму до трех тысяч рублей — или до пяти тысяч рублей, если из-за нарушения правил возник пожар.

В случае, если из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир, предусмотрена уголовная ответственность.

«К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара», — отметили в ведомстве.