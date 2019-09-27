Фото: Ксения Калинина Выходные в Башкирии будут холодными и снежными Фото: Ксения Калинина

УФА, 27 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В ближайшие три дня характер погоды в Башкирии существенно не изменится, сообщили в Башгидромете.

По информации синоптиков, 27 сентября в республике ожидается облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем по северу до умеренных. Утром на отдельных участках автодорог гололедица. Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 16 метров в секунду.

Температура воздуха днем — от 4 до 9 градусов тепла.

Ночью 28 сентября вновь ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами небольшие, в южных районах без осадков, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью — от минус 3 до плюс 2 градусов.

Днем также пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, местами до умеренных. Ветер северо-западный умеренный, порывами до сильного. Температура воздуха днем — от 2 до 7 градусов тепла.

29 сентября в регионе прогнозируются местами небольшие осадки в виде снега и дождя. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью — от 0 до минус 5 градусов, днем — от 4 до 9 тепла.