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В Башкирии в ходе акции «Здоровая республика» выявлено более 9 тыс. заболеваний

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

В Башкирии в ходе акции «Здоровая республика» выявлено более 9 тыс. заболеваний Фото: Минздрав РБ

УФА, 26 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии до 10 октября продолжается акция «Здоровая республика – здоровый регион». «Поезда здоровья» различных медицинских специализаций курсируют по поселкам согласно графику. По информации Минздрава, с начала акции осмотрено более 96 тыс. человек, у которых выявлено подозрения на 9031 серьезное заболевание. В том числе 535 случаев подозрения на злокачественные новообразования , 836 случаев сахарного диабета, 7572 случая повышенного артериального давления. Все пациенты направлены на дообследование для уточнения диагноза и лечение, сообщили в ведомстве.

Теги: акция, здравоохранение
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