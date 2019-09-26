Фото: автор, Госкомитет РБ по ЧС Стратегия-2024: в Башкирии появятся 200 официальных пляжей и 20 пожарных депо Фото: автор, Госкомитет РБ по ЧС

УФА, 26 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкирии до 2024 года появятся 200 официальных пляжей и 20 пожарных депо. Об этом 26 сентября на пресс-конференции в Ситуационном зале Центра профилактики пожаров РБ сообщил председатель регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

«Во исполнение указа главы Башкортостана о стратегических направлениях социально-экономического развития республики до 2024 года предусмотрены конкретные меры по защите граждан от пожаров и чрезвычайных ситуаций. У нас здесь четыре ключевые истории», — сказал руководитель ведомства.

История 1. Внедрение Региональной автоматизированной системы централизованного оповещение населения

Если заблаговременно оповестить граждан о ЧС, то можно успеть принять превентивные меры. Например, через SMS-рассылку об ухудшении погодных условий. Оповещение — это основной элемент любой системы предупреждения и ликвидации ЧС.

«На сегодняшний день у нас перекрытие составляет 18 муниципальных образований. Наша задача, согласно указу, чтобы вся республика до 2024 года покрывалась этой системой оповещения, чтобы не осталось «мертвых» зон», — пояснил Фарит Гумеров.

История 2. Строительство 20 пожарных депо

В Башкирии до 2024 года поэтапно будут строиться пожарные депо: от двух до пяти в год.

«База для того, чтобы реализовать эту задачу, есть. Только в этом году в республике было построено три пожарных депо — в Белорецком районе (Верхний Авзян), в Баймакском районе (Тимясово) и Кушнаренково (только будет сдано — прим. автора )», — сообщил спикер.

В последующие годы будут строиться пожарные депо в таких населенных пунктах, как Амзя, Красноусольский, Павловка, Сайраново, Месягутово, Булгаково, Новобелокатай, Кабаково, Тукан, Кармаскалы, Миловка, Буздяк, Нугуш, Зирган, Ангасяк, Валентиновка, Мурсалимкино, Балтика, Мансурово. Строительство объектов будет сопровождаться открытием новых подразделений противопожарной службы. В 12 населенных пунктах появятся 362 новых рабочих места.

История 3. Обеспечение граждан автономными пожарными извещателями

«Мы до 2024 года должны обеспечить 200 тысяч семей пожарными извещателями. Считаю, что пожарный извещатель в доме должен стать таким же обязательным атрибутом, как и мобильный телефон, который есть практически у каждого члена семьи. Если извещатель будет у каждого человека в доме или квартире, мы сумеем переломить ситуацию с гибелью людей при пожарах», — отметил руководитель ведомства.

По данным статистики, наиболее «горимый» возраст — это 57 лет. Поэтому было внесено предложение бесплатно обеспечить извещателями еще одну категорию людей — одиноко проживающих граждан в возрасте от 55 лет и старше.

Перед ведомством стоит амбициозная задача: чтобы до 2024 года пожарный извещатель был в каждом втором доме, каждой второй квартире.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЯХ:

С 2016 года в Башкирии, по официально подтвержденным данным, пожарными извещателями спасена жизнь 290 человек, в том числе 126 детей. По неофициальным данным, спасенных гораздо больше.

Извещатель обнаружит пожар на ранней стадии, подаст мощный звуковой сигнал, разбудит спящего человека.

Прибор легко устанавливается на потолке или стене. На натяжной потолок извещатель можно установить с помощью двустороннего скотча.

Работает от батарейки, рассчитанной на год. Если она села — красный индикатор не мигает. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ МЕНЯТЬ БАТАРЕЙКУ!

Цена вопроса — от 250 рублей. Извещатель продается в магазинах электротоваров или специализированных магазинах.

Рекомендуется устанавливать извещатель в каждой комнате, кроме ванной.

История 4. Благоустройство и оборудование 200 пляжей

На сегодняшний день в Башкирии 79 пляжей. Это на 11 пляжей больше, чем в 2018 году. Увеличение «легальных» пляжей позволило снизить количество погибших на водных объектах.

«Мы видим прямую связь снижения количества погибших с увеличением количества официальных пляжей, — отметил Фарит Гумеров. — Сегодня не во всех муниципалитетах есть пляжи. Задача ведомства «белые» пятна закрыть. Поставлена цель — создать 200 пляжей».

В 2020 году планируется открыть еще 63 пляжа, то есть каждый муниципалитет должен иметь пляж.

В 2021 году — еще 58 пляжей в местах массового купания людей.

То есть, стоит задача не запрещать купаться, а создать безопасные условия в востребованных для купания местах — «дикие» пляжи переделать в официальные.

Типовая смета включает 780 тысяч рублей на один оборудованный пляж. Тут и разовые вложения на оборудование, снаряжение и обследование дна, и ежегодные — на содержание персонала и на различные коммунально-бытовые расходы. Предусмотрен механизм субсидирования для муниципалитетов.

«В этом году совместными усилиями федеральных, региональных, муниципальных, добровольных пожарных и спасателей всех уровней были спасены 3 590 человек. Это на 957 человек больше, чем годом ранее. Поэтому реализация этих приоритетных направлений, этих ключевых историй, позволит создать для жителей и гостей республики комфортные и безопасные условия для жизни», — подытожил руководитель Госкомитета РБ по ЧС.