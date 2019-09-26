Фото: автор В Башкирии заработала Служба профилактики пожаров Фото: автор

УФА, 26 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане заработала Служба профилактики пожаров. Об этом на встрече с журналистами 26 сентября сообщил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

«В этом году, по поручению главы республики Радия Хабирова, создали Службу профилактики пожаров в составе Противопожарной службы РБ. Ситуационный зал Службы находится на базе Госкомитета РБ по ЧС. Каждый пожар с погибшим, динамика пожаров – все это анализируется в созданном мозговом центре. Здесь же вырабатываются новые предложения по минимизации смертельных пожаров», — рассказал руководитель ведомства.

Служба небольшая – в ее состав входят 43 человека. Они «разбиты» по территории республики – по 18-ти зонам. Например, в Нефтекамске находятся два сотрудника, которые будут обслуживать такие районы, как Янаульский, Краснокамский, Калтасинский и города Агидель и Нефтекамск.

«Сотрудникам Службы круглогодично предоставляется автомобиль, они будут объезжать все вверенные им муниципалитеты и заниматься профилактической работой. То есть у каждого есть своя зона ответственности. 18 мобильных профилактических групп работают в тесном взаимодействии с инспекторами государственного надзора МЧС Башкирии, с муниципалитетами. Это наши уши и глаза, которые помогают на местах корректировать профилактическую работу и сообщать об имеющихся группах риска», — добавил Фарит Гумеров.

Служба начала работу 1 сентября 2019 года. Ощутимый результат от ее деятельности будет получен через полгода — к концу февраля следующего года.

Как сообщало агентство «Башинформ», по данным МЧС Башкирии, с начала 2019 года в регионе произошло 9 205 пожаров, в которых погибли 194 человека. В основном пожары возникают в жилом секторе.