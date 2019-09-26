Фото: автор, МЧС РБ В МЧС Башкирии назвали основные причины и места возникновения смертельных пожаров Фото: автор, МЧС РБ

УФА, 26 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкирии с начала 2019 года в 9205 пожарах погибли 194 и получили травмы 195 человек. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то тогда произошло 8379 возгораний (рост на 826 случаев или на 9,8%), в результате которых погибли 168 человек (рост на 26 случаев или на 15,4%) и получили травмы 184 человека (рост на 11 случаев или на 5,9%). Об этом 26 сентября на пресс-конференции в Ситуационном зале Центра профилактики пожаров сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по РБ Эдуард Идрисов.

«Основные места возникновения пожаров — жилой сектор. По данным проведенного мониторинга пожарной обстановки в регионе, с наступлением осенне-зимнего периода увеличивается количество пожаров в жилом секторе, а также на объектах экономики. Частыми причинами пожаров становятся нарушения правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления», — сказал Эдуард Идрисов.

За последние пять лет, с 2014 по 2018 годы, при пожарах погибли 1344 человека.

По данным МЧС Башкирии, основными причинами возникновения пожаров с гибелью людей стали:

неосторожное обращение с огнем — погибли 828 человек (62% от общего количества погибших);

нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 297 человек (22%);

нарушение правил устройства и эксплуатации печей — 109 человек (8%).

Основное условие гибели людей на пожарах

— это их состояние. Так, за последние пять лет в огне погибли 725 человек, находившихся в алкогольном или наркотическом опьянении (54% от общего количества).

Факторы смертельных пожаров:

основным местом возникновения пожаров является квартира или частный дом;

основной причиной гибели людей при пожарах является человеческий фактор:

70% погибших не соблюдали элементарные требования пожарной безопасности. Причинами их гибели при пожарах явились неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

основной статус погибших — это люди пенсионного возраста и безработное население.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЖАРА: РЕКОМЕНДАЦИИ МЧС БАШКИРИИ

Собственникам и жильцам жилых домов, имеющим печное отопление, перед началом отопительного сезона следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности как при устройстве печей, так и при их эксплуатации.

Нужно проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать и вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке, крыше и выше кровли. Не реже одного раза в три месяца проводить очистку от скопления сажи дымоходов печей. Около печей и на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье.

Запрещается использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями. Подход к розетке должен быть максимально доступным и безопасным для быстрого отключения горящего прибора. Запрещается перегружать электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов, использовать временную электропроводку, пользоваться самодельными электронагревательными приборами. Помните, что необходимо использовать приборы только заводского производства. Прежде чем начать использовать прибор, внимательно прочитайте инструкцию.

Очень важно не оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут или должны находиться в круглосуточном режиме работы согласно инструкции завода-изготовителя.

Некоторые люди с необъяснимым легкомыслием считают, что пожар в их доме произойти не может. Тем не менее, следует уяснить, что пожар — не роковое явление и не слепая случайность, а результат прямого действия или бездействия человека. Анализ показывает, большинство пожаров происходит от неосторожного или небрежного обращения с огнем, незнания или несоблюдения элементарных правил пожарной безопасности при пользовании отопительными или обогревательными приборами, от неправильного монтажа и эксплуатации электрических сетей и электрооборудования, а также от шалости детей и подростков.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ:

— Обнаружив пожар, постарайтесь трезво оценить ситуацию, свои силы и найти себе помощников.

— Прежде всего, вызывайте пожарную охрану.

— В критических случаях не теряйте время и силы на спасение имущества.

— Главное — любым способом спасайте себя и других, попавших в беду. Позаботьтесь о спасении детей и престарелых. Уведите их подальше от места пожара.