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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии запретили продажу детям электронных сигарет, вейпов и кальянов

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Электронные сигареты, кальяны, вейпы, бестабачные курительные смеси, камни, сиропы и их аналоги в Башкирии теперь под запретом для детей. Депутаты Госсобрания республики сегодня приняли соответствующий закон об ограничении продажи подобных товаров несовершеннолетним.

«В ближайшее время будут внесены изменения в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях, которые установят ответственность за незаконную продажу детям обозначенных товаров, — объяснил председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев. — Некоторое время будет сохраняться ситуация, когда при наличии самого запрета норма наказания отсутствует. Тем не менее, надеюсь, представители торговых сетей уже во время непродолжительного переходного периода будут соблюдать закон. От этого напрямую зависит их репутация. Тем более что такое положение дел продлится недолго».

Спикер башкирского парламента пообещал, что в ближайшее время будет установлено наказание за нарушение закона. До этого контролировать его соблюдение будут общественники.

Теги: Госсобрание РБ
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