Фото: Администрация Уфы В Уфе на мостах установили новые знаки ограничения скорости Фото: Администрация Уфы

УФА, 26 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Новые дорожные знаки ограничения скорости установили в Уфе на мостах и путепроводах вблизи водоемов. Знак «40» и «скользкая дорога» введен из-за наледи, которая образовывается на дорогах ночью, объяснили в пресс-службе уфимской администрации.

«В осенний период в некоторых местах на дороге может образоваться опасный гололёд, поэтому водителям необходимо снижать скорость и держать дистанцию, чтобы не допустить потерю управления», — напомнили в столичной Госавтоинспекции.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в Управлении гражданской защиты населения автовладельцам рекомендовали «переобуть» машины. Советы были даны после того, как на Демском шоссе столкнулись 12 транспортных средств.