Фото: ИА «Башинформ» 6 детских садов Башкирии выиграли грант в рамках нацпроекта «Образование» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 26 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

6 детских садов Башкирии стали победителями конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий в рамках программы господдержки некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям.

Всего в Российской Федерации выиграли грант 164 дошкольные образовательные организации, сообщает Минобразования республики.

Грант предоставляется в целях финансового обеспечения услуг психолого-педагогической, диагностической, консультативной помощи родителям либо законным представителям детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Также средства субсидии будут направлены на создание условий для раннего развития дошкольников, реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Победителями конкурса стали: детские сады № 220, № 97 и № 29 г. Уфы, детский сад № 7 «Улыбка» города Бирска, детский сад «Семицветик» с. Булгаково Уфимского района, детский сад «Фантазия» д. Подымалово Уфимского района.