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26 сентября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В ближайшие дни теплее в Башкирии не станет

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В ближайшие три дня в Башкирии сохранится прохладная погода, констатировали синоптики республики.

По информации Башгидромета, 26 сентября в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, утром на отдельных участках автодорог гололедица. Ветер западный 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха днем — от 3 до 8 градусов тепла.

27 сентября местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью — от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем — от 4 до 9 тепла.

28 сентября вновь прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и снега, местами до умеренных, в южных районах без осадков, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью — от минус 3 до плюс 2 градусов, днем — от 2 до 7 тепла.

Теги: погода
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