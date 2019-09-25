Фото: Ксения Калинина Больше льгот и гарантий: в Башкирии профсоюз добился для медиков улучшения условий труда Фото: Ксения Калинина

УФА, 25 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии медики получили возможность требовать возврата льгот и компенсаций за работу во вредных условиях. Это стало возможным благодаря подписанному отраслевому соглашению между республиканской организацией профсоюза работников здравоохранения, Минздравом РБ и башкирским отделением организации «Российское общество по организации здравоохранения и общественного здоровья».

«Отраслевое соглашение не удавалось подписать почти два года: то Минздрав отказывался включать в соглашение дополнительные социальные гарантии работников, мотивируя отсутствием денег, то профсоюз, естественно, не мог согласиться с пустым документом, не отличающимся от Трудового кодекса. Позади десятки совместных заседаний в Минздраве, Минтруде и Минфине, обращения к представителю главы республики о недопустимости затягивания принятия главного документа, регламентирующего отношения работников и работодателя в здравоохранении Башкирии. Итог — нынешнее отраслевое соглашение обеспечивает больше льгот и гарантий работникам отрасли, чем предыдущее», — пояснили в пресс-службе регионального профсоюза.

О нововведениях:

Дополнительные отпуска и доплаты за работу во вредных условиях дифференцированы в зависимости от класса вредности. Если закон предусматривает минимальные доплаты за работу во вредных условиях четыре процента к окладу и семь дней дополнительного отпуска, то сейчас профсоюз впервые добился того, чтобы подход был дифференцированным с учетом мнения профкомов. До последнего времени позиция работодателя – урезать доплаты за вредность и отпуска. Без дополнительных отпусков и выплат сегодня остались медики первичного звена. У врачей и медсестер поликлиник, детских и стоматологических поликлиник республики отпуск 28 дней вместо существовавших ранее 42 дней. 4,5 тысячи медикам Башкирии компенсационные выплаты за работу во вредных условиях вообще не выплачиваются, хотя по результатам спецоценки условий труда (СОУТ) на эти доплаты они имеют право. А это прямое нарушение Трудового кодекса. Теперь первичные организации профсоюза смогут, опираясь на отраслевое соглашение, требовать возврата льгот и компенсаций за работу во вредных условиях.

По новому отраслевому соглашению обучение членов комиссии по проведению СОУТ в больнице или поликлинике обязательно, также как и сбор информации от работников об условиях труда на рабочих местах. Это обеспечит более объективную специальную оценку условий труда и понимания последствий для коллектива, если она будет принята с нарушениями.

Оплата в ночное время также дифференцируется. Новое отраслевое соглашение предусматривает доплату за ночные смены от 20 до 50%, а медикам, оказывающим экстренную и неотложную помощь, от 50 до 100%. Это касается приемных покоев больниц, скорой и неотложной помощи.

Продолжительность рабочего времени для педагогических работников, занятых в здравоохранении, теперь регламентируется приказом Минобразования РФ. Для 400 педагогов отрасли это значит сокращенное рабочее время.

Медикам, призванным в армию, либо более шести месяцев находящимся на больничном, в отпуске по уходу за ребенком сохраняются надбавки за квалификационную категорию в течение трех лет.

Отраслевое соглашение предусматривает выплаты за квалификационную категорию и лицам предпенсионного возраста.

«За рамками соглашения пока остался вопрос о страховании здоровья медиков, чья работа связана с повышенным риском, — сообщил юрист профсоюзной организации Илья Дмитриев. — Это сотрудники выездных бригад скорой, неотложной и психиатрической помощи, приемного покоя больниц, специализированных диспансеров. Наших фельдшеров скорой помощи бьют буйные пациенты, они получают травмы в неосвещенных подъездах, их кусают собаки. Мы предложили страховать жизнь и здоровье этой категории за счет работодателя. К примеру, в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской области, Алтайском крае медиков страхуют от несчастных случаев. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение территориальной трехсторонней комиссии, где профсоюз и работодатель должны определить механизмы и источники финансирования страхования».

Документ регулирует социально-трудовые отношения между работниками и работодателями в отрасли здравоохранения до 2022 года.