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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии закрепилась тенденция снижения смертности: сохранено почти 2,5 тысячи жизней

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии за последние 8 месяцев 2019 года показатель общей смертности снизился на 7%. Об этом на совещании «Час здравоохранения» главе республики Радию Хабирову доложил и.о. министра здравоохранения региона Максим Забелин.

По данным Республиканской медицинской информационно-аналитической системы, по сравнению с 2018 годом в Башкирии умерло на 2424 человека меньше.

«Это, по сути, население поселков Зинино и Жилино вместе взятых. И это результат наших действий по борьбе с болезнями, ДТП, отравлениями суррогатами, суицидами», — объяснил глава Башкирии.

Согласно статистике, в большинстве районов наблюдается снижение общей смертности, однако в 2019 году на пути увеличения уровня смертности пока находятся 10 муниципалитетов: Кугарчинский, Баймакский, Уфимский, Бижбулякский, Белокатайский, Мишкинский, Калтасинский, Дюртюлинский, Мечетлинский и Дуванский районы.

Теги: смертность, Башкирия
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