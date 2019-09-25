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В Башкирии в 1400 населенных пунктах нет ни одного магазина

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии в 1400 населенных пунктах нет ни одного магазина Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в 1400 населенных пунктах нет ни одного магазина. Об этом сообщил на брифинге в Правительстве Башкирии и.о. председателя Госкомторговли республики Алексей Гусев.

По его словам, особое внимание ведомством будет уделено созданию торгового обслуживания в труднодоступных и малонаселенных пунктах.

«Мы проанализировали и условно разбили их на три составляющие, опираясь на численность проживающего населения как основного потребителя. К примеру, там, где население от 100 до 500 человек, будет торговый объект до 50 квадратных метров, от 500 до 1000 человек – магазин площадью 70 квадратных метров», – пояснил Алексей Гусев.

В Башкирии в некоторых муниципалитетах проблему доступности продовольственных товаров решают с помощью 20 автолавок.

«Что касается населенных пунктов с численностью до 500 человек, оптимальный формат торговли – это нестационарные киоски, – отметил Алексей Гусев. – Они не так дороги в производстве и установке, но, тем не менее, необходимый функционал по реализации продукции могут выдавать. Соответственно, в тех населенных пунктах, где численность населения варьируется от 500 до 1000 человек, мы предложили минимагазины».

Теги: торговля
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