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«Национальная Фабрика Ипотеки» снижает ставки кредитов и расширяет географию кредитования

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

«Национальная Фабрика Ипотеки» снижает ставки кредитов и расширяет географию кредитования Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

«Национальная Фабрика Ипотеки» (ГК «Регион») снизила ставки по ипотечным кредитам на 0,25% годовых. Изменения коснулись кредитов на покупку жилья. Данная программа действует для разных типов заявителей с учетом данных о доходах: для работающих по найму, для ИП / собственников бизнеса, «самозанятых».

Помимо этого, упрощены критерии по программам «ИПОТЕКА24»: возраст заемщика увеличен до 75 лет на дату погашения кредита, улучшена программа кредитования выкупа «последних» долей в праве (комнат) в квартирах и «критерии по перепланировкам». Смягчения касаются квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке, аппартаментов и таун-хаусов.

«Национальная Фабрика Ипотеки» расширила «территорию реализации» программ кредитования — теперь потенциальные клиенты смогут оформить заявку на кредит по стандартам НФИ в Стерлитамаке, Благовещенске, Нефтекамске, Салавате, Туймазы. В этих городах действуют программы на покупку жилья, на различные цели, бизнес-цели и крупные потребительские нужды (под залог жилья), на консолидацию имеющихся долгов семьи с целью снижения ежемесячного платежа и снижения ставки по кредиту.

По программе консолидации можно объединить несколько потребительских, автокредитов в один и получить дополнительные средства по ставке стандартных ипотечных программ. Для того чтобы получить кредит по программе консолидации, нет необходимости погашать долги заранее. Это можно сделать после получения средств. При этом погашение долгов заемщика в иных банках может произвести как сам заемщик, так и кредитор по его поручению.

«Национальная Фабрика Ипотеки» как федеральный оператор ипотечного рынка учитывает тренды рынка и особенности региональных площадок. Улучшение не только стандартов программ кредитования, но и «расширение территории» их реализации позволит предоставить интересные кредитные продукты потребителям новых городов, а также сделать кредиты доступнее для клиентов в уже «работающих» по стандартам регионах. Упрощение критериев к перепланировкам, снижение ставок по программам, увеличение «возрастной планки» по заемщикам, все это будет большим плюсом для дальнейшего развития качественных программ кредитования в регионах», – отмечает заместитель генерального директора «Национальной Фабрики Ипотеки» Игорь Жигунов.

Теги: Национальная Фабрика Ипотеки, ипотека
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