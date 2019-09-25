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В Башкирии собирают подписи против строительства дельфинария

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии собирают подписи против строительства дельфинария Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

В Башкирии общественники выступают против строительства в Уфе дельфинария, они создали соответствующую петицию на платформе Change.org.

Ранее компания «Водный мир» вынесла на «Инвестчас» в городской администрации свой проект океанариума в виде четырехуровневого развлекательного комплекса с наличием дельфинария на 700 посадочных мест с тропическим ботаническим садом, террариумами и вольерами для содержания крокодилов, черепах, питонов и анаконд.

Создатели петиции отмечают, что ни один дельфинарий и океанариум не способен удовлетворить потребности морских животных в питании и движении.

В настоящий момент собрано около 46 тысяч подписей.

Впервые вопрос о строительстве океанариума был поднят в начале сентября этого года. Администрация Уфы проект поддержала﻿ и дала поручения по его реализации.

Инвестор планирует вложить 700 миллионов рублей. Начало строительства намечено на 2020 год.

«Содержание дельфина в неволе — это жестокость. Воспитательные и культурно-просветительские цели дельфинариями и океанариумами не достигаются. Многие дети с чувствительной душой отказываются посещать их, потому что явственно чувствуют это», — отмечают авторы петиции.

Теги: дельфинарий, петиция, Инвестчас
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