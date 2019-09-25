Фото: Динар Зайнуллин, Fb В Башкирии двухлетнюю девочку-инвалида Софью обеспечат двухкомнатной квартирой Фото: Динар Зайнуллин, Fb

УФА, 25 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

У маленькой Софьи Гизатуллиной из села Алатаны Стерлитамакского района появится новый дом. Об этом сообщил общественный деятель, член Совета по правам человека Динар Зайнуллин.

Общественник рассказал, что появились первые итоги нашумевшей на всю страну истории.

«1. Операция будет сделана в Москве за счёт бюджета. 2. Место в детсаде подготовлено. 3. На зиму готовится двухкомнатная квартира, которая в дальнейшем станет собственностью семьи», — написал он в соцсетях.

По словам Динара Зайнуллина, заведующий травматолого-ортопедическим отделением Республиканской детской клинической больницы сообщил ему, что операция девочке должна была быть сделана намного раньше, так как Софья ранее уже проходила лечение в РДКБ.

«Но по невыясненным причинам она тогда так и не попала на операцию в Питер. Главврач района профессионально объяснил, что именно сейчас это будет вовремя. Ему виднее, — пояснил общественник и добавил, что районную администрацию «лихорадило» все эти дни. — Разом вспомнили и дошли ножками до каждого инвалида в районе. Ну, ничего. Это полезно. Они и сами в этом признались. Для других районов этот опыт тоже будет хорош».

Глава администрации Стерлитамакского района Анвар Абдрафиков также в соцсетях пояснил, что с первого дня жизни девочка находится на постоянном контроле у детского педиатра и фельдшера села, службы социального сопровождения.

«По плану проводятся медицинские обследования — очередное состоялось 23 сентября в Республиканской детской клинической больнице. Все необходимые операции будут проведены бесплатно. Ни о каком отказе в месте в детском саду не может быть и речи. Вообще, у нас в районе с устройством детей в детский сад проблем нет. Родители девочки в детский сад не обращались, и в настоящий момент это не требуется. При желании место будет сразу предоставлено, — написал глава района и призвал сельчан работать вместе. — Если вы заметили одинокого человека, человека или семью, находящуюся в трудном положении — не проходите мимо, помогите, а если нет возможности — обратитесь в сельсовет, в администрацию района, в специальные службы для того, чтобы оперативно принять меры для поддержки и помощи таким людям».

Как сообщало агентство «Башинформ», малышка родилась со сросшимися пальцами на руках и ногах. О проблемах девочки рассказали волонтеры. Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал лично заняться судьбой двухлетней Софьи Гизатуллиной.