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В Башкирии ревизор выяснил, что не так с остановкой за 99 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: tuimazy.bashkortostan.ru

В Башкирии ревизор выяснил, что не так с остановкой за 99 тысяч рублей Фото: tuimazy.bashkortostan.ru

УФА, 25 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Туймазинском районе Башкирии остановку для школьного автобуса заасфальтируют при благоприятных погодных условиях. Как сообщало агентство «Башинформ», в соцсетях интернет-пользователи устроили дискуссию по поводу остановочного павильона, установленного в рамках партийного проекта «Реальные дела», за 99 тысяч рублей. Людей удивила стоимость павильона из профнастила, а также то, что конструкцию поставили прямо на газон, а не на асфальтированную площадку.

Ситуацию с остановкой взяли на контроль в региональном отделении партии «Единая Россия» — на место выехал ревизор территориального финансового управления Туймазинского района.

«Администрацией сельского поселения Какрыбашевский сельсовет был заключен договор с ООО «Газовик» на изготовление, транспортировку и монтаж данного остановочного павильона для школьного автобуса в деревню Ардатовка на сумму 99 тысяч рублей, — сообщила председатель Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Госсобрания РБ Рида Субханкулова. — По результатам ревизионной проверки стало известно, что в данную стоимость была также заложена сумма на асфальтировку территории, но из-за плохих погодных условий работы не были выполнены. Учебный год начался, дети начали ездить в школу, поэтому остановку сдали в таком виде, обязавшись завершить работы при изменении погоды. Как только дожди прекратятся, подрядчик выполнит асфальтировку».

Теги: остановка, Единая Россия
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