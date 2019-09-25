Фото: Олег Яровиков Депутаты Госсобрания Башкирии держат экологическую ситуацию в Сибае на контроле Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Депутаты Госсобрания Башкортостана проведут мониторинг экологической обстановки в окрестностях города Сибая. Такое поручение дал председатель парламента Константин Толкачев.

«Обострение экологической обстановки в Сибае в конце прошлого года удалось минимизировать. Однако мы продолжаем держать ситуацию на контроле, – прокомментировал Константин Толкачев. – Сейчас наша задача изучить, как изменилась обстановка, нет ли угрозы для жизни и здоровья населения, насколько эффективны оказались принятые меры. Окислительные процессы в карьере начались примерно в это же самое время год назад. Сейчас, осенью, при резкой смене погоды не исключено изменение и экологических условий. Необходимо убедиться, что руководством ответственного за объект предприятия сделано все необходимое для того, чтобы прошлогоднее бедствие не повторилось. Нужно заранее прогнозировать и предупреждать подобные неблагоприятные явления».

По данным пресс-службы ведомства, рабочая группа депутатов, которую возглавит председатель Комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Альфарис Байчурин, планирует выехать в Сибай 1 октября.

Депутаты посетят Сибайский карьер, встретятся с руководством и работниками предприятия, врачами и пациентами медучреждений, руководством города. Состоится совещание, на котором представители Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК» доложат о принятых мерах по противодействию обострению экологических условий.

Рабочая группа Госсобрания РБ по изучению экологической ситуации в Сибае была создана в конце прошлого года после поступления от граждан тревожных сигналов о том, что город заполнил резкий запах серы, и местные жители почувствовали ухудшение самочувствия.

По результатам анализов в атмосфере было зафиксировано кратковременное превышение концентрации диоксида серы. Установлено, что причиной обострения экологической обстановки стала чаша Сибайского карьера, где производственные работы были завершены более десяти лет назад. Из-за воздействия эрозии, ветра, воды, перепада температур разрушались борта карьера с остатками медно-колчеданных руд, содержащих большое количество серы. Благодаря принятым мерам окислительные процессы с выделением тепла и газа были минимизированы.