Фото: пресс-служба администрации Уфы 14 октября Башкирия переходит на цифровое вещание Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 25 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 14 октября в Башкирии произойдет отключение вещания федеральных телевизионных каналов в аналоговом формате. Для того, чтобы не остаться без телевидения, необходимо настроиться на цифровой сигнал.

Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве картинки и звука, требует большого частотного ресурса. Цифровой сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта. В отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов, зрители цифрового телевидения не платят абонентскую плату.

Как отметили в пресс-службе администрации Уфы, переход на «цифру» не затрагивает тех, кто пользуется кабельным, интернет-телевидением, IP-ТВ или подключили спутниковое ТВ.

Всем остальным нужно проверить свои телевизоры – современные модели не требуют дополнительного оборудования. В случае, если телевизор имеет кинескоп и был куплен более шести-семи лет назад, то понадобится цифровая приставка.

Малообеспеченным гражданам – получателям ежемесячного пособия на ребенка и пенсионерам, получающим федеральную социальную доплату к пенсии, оказывается государственная поддержка на приобретение и установку оборудования для приема цифрового эфирного или спутникового телевидения.

По всем вопросам при переходе на цифровое эфирное телевизионное вещание можно позвонить на «горячую линию».

— Информацию о зоне предоставления услуг цифрового эфирного наземного телевизионного вещания, настройке телевизионного и приемного оборудования можно получить, позвонив на бесплатный номер: 8-800-220-20-02.

— Информацию о порядке получения и установке в доме спутникового телевизионного оборудования за счет средств республиканского бюджета можно узнать по номеру: 8-800-347-00-55 (звонок бесплатный).

— Информацию о порядке получения компенсации за приобретение цифровых приставок за счет средств республиканского бюджета можно узнать по телефону: (347) 282-40-35.

Всем абонентам, пользующимся «цифрой», бесплатно предоставят 20 каналов (Первый канал, Россия 1, Россия 24, Россия К, Матч, НТВ, 5 канал, «Карусель», ОТР, ТВЦ, Рен, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, Муз.) и три радиоканала.

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», республика готовится к переходу от аналогового телевидения к цифровому уже достаточно давно. Оказана поддержка более 7 тысячам жителям.