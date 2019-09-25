Дождь, снег, слабый гололед: погода в Башкирии по-прежнему не балует
Дождь, снег, слабый гололед: погода в Башкирии по-прежнему не балует Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 25 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Прохладная погода в Башкирии сохраняется, сообщает Башгидромет.
По информации синоптиков республики, 25 сентября в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями.
Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, слабый гололед. Утром на отдельных участках автодорог гололедица.
Ветер юго-западный, западный 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха днем — от 4 до 9 градусов тепла.