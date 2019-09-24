В Кушнаренково открылись «Точки роста» — цифровые и гуманитарные центры для школьников

Фото: Кушнаренковский район







Фото: Кушнаренковский район

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

24 сентября в России состоялся Марафон открытий центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», созданных при школах в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Приволжский федеральный округ представлял Кушнаренковский район.

«Точки роста» были открыты в 2049 сельских школах в 50-ти регионах страны. На закупку материально-технической базы и оборудования федеральный бюджет выделил в текущем году 3,8 млрд руб.. Через пять лет в стране должны работать 16 тысяч аналогичных центров.

По информации Минобразования РФ, для работы в «Точках роста» летом более 2,5 тыс. сельских педагогов прошли повышение квалификации на базе сети детских технопарков «Кванториум» в 21 регионе страны. На курсах им рассказывали о новых образовательных технологиях, обучали навыкам работы с современным оборудованием. Кроме того, 11 тысяч учителей проходили подготовку в режиме онлайн.

133 «Точки роста» открыты в Башкирии. В Кушнаренково организованы два центра — на базе гимназии и школы №1, сообщили в пресс-службе муниципалитета. В «Точках роста» работают кабинеты технологии, информатики, ОБЖ и площадка для шахмат, медиа и коворкинга.

Центр Кушнаренковской школы №1 принял участие в телемосте с Московской областью, наряду с учебными заведениями Амурской, Иркутской, Курганской, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Московской областей.

«Помимо федерального, в Кушнаренково еще реализуются два республиканских проекта, инициированные главой Башкирии Радием Хабировым. Это образовательный проект «Взлетай» и «Спортивная борьба в школы РБ», благодаря которым в первой школе есть теперь новый стоматологический кабинет и ковер для занятий борьбой», — отметил глава муниципалитета Руслан Гизатуллин. По его словам, большую помощь в реализации образовательных проектов оказали республиканские Минобразования, МинЖКХ, НОФ «Региональный оператор».