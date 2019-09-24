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Почему нужно развивать познавательный туризм – эксперт

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Почему нужно развивать познавательный туризм – эксперт Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Познавательный туризм позволяет узнать и изучить природу в естественном виде среди животных и растений без вреда для окружающей среды, отмечают эксперты. Специалисты рассказали, как организовать условия такого вида туризма и почему нужно популяризировать, сообщает «Радио Sputnik» (Москва).

По словам директора Байкальского биосферного заповедника Василия Сутулы, сохранению природы и ее неприкосновенности способствует создание заповедника. Природа ограждена от негативного влияния человека: это вырубка леса, мусор, пожары, охота, рыбалка. Василий Сутула подчеркивает, что в рамках познавательного туризма на маршрутах заповедника можно увидеть разные виды растительности, живописные ландшафты и животных в дикой природе. Так, на территории природного комплекса организовано 5,5 километра пешеходных троп разной сложности и назначения. Есть маршруты с деревянными настилами, по ним могут передвигаться и родители с детскими колясками, и люди в инвалидных колясках. Все они оборудованы информационными табличками, местами для остановки, кострищами, смотровыми площадками и даже несколькими избушками.

Директор Байкальского заповедника отмечает, что познавательный туризм не влияет негативно на природу. По его словам, примером познавательного туризма может послужить момент, когда люди наблюдают за двумя тысячами лебедей или за сотней косуль в естественных условиях. На неохраняемых территориях, как сообщает Василий Сутула, все еще стоит вопрос о неконтролируемости туристов: они жгут костры, не убирают мусор, рубят деревья, моют машины.

Познавательный туризм же оборудован для людей всеми удобствами, что позволит оградить природу от негативных разрушительных последствий несознательных туристов, резюмировал эксперт.

Теги: туризм
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