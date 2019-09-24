Фото: автор От «умных» розеток до шлагбаумов: какие ЖКХ-гаджеты могут улучшить жизнь жителей Башкирии Фото: автор

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В рамках форума «УралСтройИндустрия» в уфимском выставочном центре 24 сентября «Коммерсантъ-Башкортостан» организовал деловую встречу, где участники обсудили тему «ЖКХ-гаджеты: цифровые технологии в строительстве жилья и управлении многоквартирными домами».

Эксперты высказали свое мнение по поводу внедрения цифровых технологий и сервисов в новых многоквартирных домах и коттеджах, а также выявили проблемы оснащения «умными» пакетами предложений вторичного рынка недвижимости.

«Современные услуги на текущий момент интересны и застройщикам, и управляющим компаниям, и жильцам домов. Базовые услуги являются не просто каким-то новшеством, а необходимым и обязательным элементом того, что сейчас присутствует на рынке: видеонаблюдение, счетчики телеметрии, различные датчики, газоанализаторы. Это все дает возможность дистанционного получения информации и управления», — отметил руководитель компании «Башинформсвязь» Сергей Алферов.

Что касается придомовой территории, то здесь также можно внедрить достаточно большой комплекс инновационных технологий. Например, «умный» шлагбаум, который может работать по «сценарию» жильцов: открывать въезд и выезд при распознавании автомобильных номеров, управляться с помощью гаджетов. Антивандальные скамейки, работающие на солнечных батарейках, с возможностью зарядки мобильников. «Умные» домофоны с распознаванием лица. Здесь предусмотрена возможность отвечать звонящему в домофон с любой точки мира, если есть доступ в интернет. Также можно посмотреть историю звонков.

Специалисты считают, что весь этот комплекс решений может существенно повысить безопасное и комфортное проживание людей в многоквартирных домах, и отмечают, что ранее уникальные продукты были востребованы юридическими лицами, а теперь они стали интересны и физлицам.

Одна экосистема

По мнению экспертов, «умные» технологии могут объединить в одну экосистему и жителей домов, и управляющие компании, и ведомства, отвечающие за жилищную отрасль. Например, система начислений станет максимально прозрачной. Жилец дома сможет видеть и сравнивать показания счетчиков и выставленный ему счет. Удобством для управляющей компании станет уход от рутинных бумажных начислений в сторону автоматического режима.

Плюс для новых домов: они уже строятся с учетом новых технологий, и в них легко внедрить дополнительные цифровые опции. В этом плане существенно уступает вторичное жилье. Здесь также можно установить те или иные опции, но чтобы панельный дом полностью стал «умным», придется его строить буквально заново – а это требует внушительных затрат, считают специалисты.

Что может себе позволить собственник квартиры в обыкновенной старенькой «панельке» без привлечения управляющей компании?

Хозяин квартиры может приобрести комплект «Умный дом». В частности, в него входят: «умная» розетка, камеры видеонаблюдения, датчики движения, газа, дыма, открытия дверей и окон, протечки.

«Умный дом» многообразен, его можно собрать как конструктор и дополнить контроллером. Это все будет в мобильном телефоне у каждого члена семьи.

Что делать, если качественно хочется улучшить жизнь не только свою, но и всего дома, соседей?

Нужно будет собрать большинство жильцов – 51% и обсудить с ними возможные варианты «цифрового» улучшения многоквартирного дома.

Как правило, сначала жильцы дома тяжело «раскачиваются», но когда весь путь модернизации проходят, то удивляются и спрашивают: «Почему мы так раньше не сделали?».

«Умные» коттеджи

У застройщиков для желающих есть предложение «Умный дом», где они могут не только оснастить территорию и комнаты камерами видеонаблюдения и датчиками, но и функцией управления котлом, что неактуально в квартире. В загородном сегменте это очень важная опция, которая отслеживается через мобильные устройства.

«Умные» технологии уже внедряются в коттеджах таких сел, как Нагаево, Акбердино и Цветы Башкирии.

Цена вопроса

По мнению экспертов, этот рынок переживает стадию стартапа. А это тот этап, когда ценовая политика очень гибкая и индивидуальная.

Все цифровые услуги не бесплатные. Чтобы автоматизировать дом, который уже построен, и где изначально ничего нет, на это нужно тратить деньги. Специалисты отмечают, что управляющая компания этого делать не будет, а будет делать собственник помещения. Но когда жильцу говорят, что у него будет мобильное приложение, датчики и прочее, но ему за это нужно доплатить 500-1000 рублей, он отвечает: «Нет, не нужно». Люди пока не готовы платить за комфорт, но это лишь вопрос времени. Между тем, граждане готовы платить за «цифровой» комфорт, покупая жилье в новом доме по большей стоимости, где уже все предусмотрено.

Всему свое время

Один из специалистов телекоммуникационной компании весьма просто и доступно объяснил процесс внедрения технологий в современные реалии. Эксперт отметил, что пока уфимские застройщики не очень заинтересованы – они идут к этому, у многих внедрение «умных» технологий в плане, они уже начинают работать, проявлять интерес, прицениваться.

«Когда мы к этому придем? Если посмотреть в прошлое, вспомним, что дома сначала оснащали только камерами и шлагбаумами. То есть на что смотрит в первую очередь человек? На безопасность. Установили и стали жить спокойнее. Затем идут сервис и удобства. То есть люди все равно к этому придут, и сами будут устанавливать, например, счетчики телеметрии (когда показания передаются в управляющую компанию автоматически — прим. автора), — пояснил специалист. — Это также как гаджеты. Пару лет назад бабушки ходили только со старыми кнопочными телефонами. Прошло время… Если посмотреть сейчас, через одну бабушки в руках держат смартфон. Всему свое время».