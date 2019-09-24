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МТС открывает цифровые сервисы глубинке Башкирии

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: МТС

МТС открывает цифровые сервисы глубинке Башкирии Фото: МТС

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ», Мансур Сагитов/.

МТС, в рамках реализации федеральных программ «Цифровая экономика» и «Устранение цифрового неравенства», обеспечит быстрым мобильным интернетом удаленные населенные пункты Башкирии с населением не больше 700 человек. Совокупно впервые доступ к высокоскоростному интернету получат более 15 000 жителей сел и деревень.

Проект комплексного развития связи в удаленных селах Башкирии реализуется МТС совместно с Государственным комитетом по информатизации РБ и цифровым провайдером «Башинформсвязь». МТС в рамках сотрудничества строит базовые станции стандарта 3G/LTE, а «Башинформсвязь» предоставляет свою инфраструктуру для их развертывания. Такое партнерство позволяет МТС в короткие сроки и без существенных капитальных затрат обеспечить цифровыми сервисами и мобильным интернетом малые населенные пункты республики.

«МТС занимает лидирующую позицию на телекоммуникационном рынке республики Башкортостан. Мы развиваем и модернизируем нашу сеть, как в крупных городах, так удаленных деревнях и селах – на сегодняшний день более 80% жителей региона доступен высокоскоростной мобильный интернет LTE от МТС. Совместно с комитетом по информатизации Башкирии мы отобрали районы, где особенно остро стоит проблема доступности цифровых сервисов и планируем до конца года развернуть в них сеть. Мы понимаем, что доступные по цене и качеству услуги для сельчан открывают перед ними огромные возможности в получении госуслуг, интернет-банкинга, медицинских консультаций, образования и общения с близкими. Огромный отклик сельчан, где мы развернули впервые мобильную связь, подтверждают, что цифровые услуги по-настоящему нужны и могут качественно улучшить жизнь на селе», ­— сообщил директор МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк.

«Башинформсвязь» предоставляет оператору оптические сети для доставки сигнала из одной точки в другую, и помогает в решении комплекса задач: по проектированию, строительству и обслуживанию объектов связи по принципу сервисной модели», – отметил генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» Сергей Алферов.

Возможности высокоскоростной сети LTE МТС позволяют смотреть видео, общаться в социальных сетях, пользоваться популярными онлайн-сервисами, такими, как государственные услуги, интернет-шоппинг, мобильный банк, внедрять решения на основе интернета вещей и многие другие наравне с жителями крупных российских городов.

«Полноценное обеспечение цифровыми телекоммуникационными сервисами республики – одно из приоритетных направлений развития нашего региона. Планы расширения покрытия сети, реализуемые МТС в 2019-2020 годах, не только повысят качество связи в республике, улучшат доступность цифровых сервисов, но и увеличат инвестиционную привлекательность региона, позволят интенсивнее развиваться малому и среднему бизнесу в сфере сельского хозяйства», – отметил заместитель председателя Госкомитета республики по информатизации Рустем Хаматвалиев.

В рамках проекта высокоскоростной мобильный интернет МТС станет доступен жителям десятков сел в Аскинском, Туймазинском, Хайбуллинском, Караидельском, Благоварском, Шаранском, Белебеевском, Бижбулякском, Нуримансковском, Баймакском, Федоровском, Бурзянском и других районов.

Теги: МТС, интернет, цифровизация
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