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В Башкирии пьяный водитель за рулем Toyota Land Cruiser задавил пешехода

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Башкирии пьяный водитель за рулем Toyota Land Cruiser задавил пешехода Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Аскарово Абзелиловского района Башкирии днем 24 сентября на улице Ленина произошло смертельное ДТП. По предварительным данным пресс-службы ГИБДД РБ, 58-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа за рулём Toyota Land Cruiser сбил 62-летнего местного жителя. Мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте.

После наезда водитель провез мужчину на капоте около 40 метров. В результате дорожного происшествия пешеход скончался на месте.

Известно, что водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. На месте ДТП работает полиция и другие службы. Подробности и обстоятельства аварии уточняются.

О самых частых причинах смертельных ДТП и о том, как их избежать, — читайте в нашем лонгриде.

Теги: ДТП, ГИБДД РБ
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