В школах Башкирии открылись Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»























УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня по всей стране открываются 2049 Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

«Точки роста» — это специальные образовательные центры, создаваемые на базе школ в селах и малых городах. Их работа направлена на подготовку детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям. Их открытие предусмотрено федеральным проектом «Современная школа», который входит в нацпроект «Образование».

Башкортостан по числу инновационных площадок на третьем месте среди регионов РФ — 133 «Точки роста» заработали в сельских школах республики, уточнили в Министерстве образования региона.

На создание центров в 2019 году из федерального бюджета было выделено более 3 миллиардов рублей. Башкортостан получил 208,5 млн рублей на обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей.

Каждая «Точка роста» представляет собой принципиально новое образовательное пространство, оформленное в едином стиле и оснащенное современным оборудованием. Использоваться оно будет в трех областях: информатике, технологии и основах безопасности жизнедеятельности.

В числе закупленного для школ оборудования — многофункциональные устройства, ноутбуки, мобильные интерактивные комплексы, 3D-принтеры, аккумуляторные дрели, клеевые пистолеты, электролобзики, медицинские тренажеры и манекены, комплекты первой помощи, имитаторы травм. Кроме того, в школах появились шахматные, коворкинг- и медиазоны.