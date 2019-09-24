В Башкирии пропала без вести 34-летняя Лилия Кашапова
В Башкирии пропала без вести 34-летняя Лилия Кашапова Фото: Лиза Алерт. Башкортостан
УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В Башкирии пропала без вести 34-летняя жительница поселка Субханкулово Туймазинского района Лилия Кашапова.
Она вышла из дома 9 августа и не вернулась.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые до плеч, глаза карие.
Была одета в бежевую куртку без капюшона, черные брюки, белую кофту, темно-синие кроссовки.
С собой у женщины была коричневая сумка.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят связаться с волонтерами по единому телефону: 8-800-700-54-52 или с полицией 02 (с мобильного 102).