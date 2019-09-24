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В Башкирии пропала без вести 34-летняя Лилия Кашапова

ОБЩЕСТВО
Фото: Лиза Алерт. Башкортостан

В Башкирии пропала без вести 34-летняя Лилия Кашапова Фото: Лиза Алерт. Башкортостан

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии пропала без вести 34-летняя жительница поселка Субханкулово Туймазинского района Лилия Кашапова.

Она вышла из дома 9 августа и не вернулась.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светлые до плеч, глаза карие.

Была одета в бежевую куртку без капюшона, черные брюки, белую кофту, темно-синие кроссовки.

С собой у женщины была коричневая сумка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят связаться с волонтерами по единому телефону: 8-800-700-54-52 или с полицией 02 (с мобильного 102).

Теги: поиск пропавших
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