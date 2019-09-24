Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ В Уфе в День пожилых состоится гала-концерт фестиваля «Я люблю тебя, жизнь!» Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

1 октября в Уфе состоится гала-концерт VIII Республиканского фестиваля художественной самодеятельности людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!», посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан.

Яркий и красочный праздник, ставший одной из добрых культурных традиций республики, соберет в Конгресс-холле «Торатау» свыше 500 самых талантливых и жизнерадостных представителей зрелого возраста.

Всего в этом году в фестивале приняли участие более 2,5 тысячи человек, среди которых по итогам семи зональных туров жюри отобрало лучшие номера для праздничного гала-концерта.

Средний возраст участников фестиваля составляет, как правило, 65-70 лет. Но зачастую делятся со сцены своими искрометными талантами и исполнители, давно разменявшие девятый десяток, сообщили в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения республики, которое является инициатором фестиваля.

Фестиваль проводится ежегодно с 2012 года в целях раскрытия творческого потенциала людей старшего поколения, их более полной социальной адаптации.