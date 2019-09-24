Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает о заморозках, гололедице и дожде со снегом Фото: Ксения Калинина

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане ночью с 25 по 28 сентября прогнозируются опасные природные явления в виде заморозков в воздухе и на поверхности почвы до 0, -4 градусов. По информации пресс-службы МЧС РБ, с 20.00 часов 24 сентября до 20.00 часов 25 сентября в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега, слабый гололед, ночью и утром на отдельных участках автодорог гололедица. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит +2,-3, днем +4,+9.

В Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя и снега, ночью и утром на отдельных участках автодорог гололедица. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Столбики термометров ночью опустятся до 0,-2, днем поднимутся до +6,+8.