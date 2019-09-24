Фото: ИА «Башинформ» Автовладельцам Башкирии посоветовали «переобуть» машины Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В связи с ухудшением погодных условий и образованием наледи на проезжей части, сотрудники Управления гражданской защиты Уфы и МЧС Башкирии просят автовладельцев заблаговременно «переобуть» машины.

«Уже сейчас следует выделить время, чтобы заехать в автосервис и поменять летнюю резину на шипованную зимнюю. Затягивать с этим делом не стоит — лучше немного поездить на «шипах», чем скользить по льду на «голой» летней резине, ставя под угрозу свою и чужие жизни. Также нужно доукомплектовать свое авто буксировочным тросом, лопатой и незамерзающей омывающей жидкостью для стекол; не будет лишним проверить работу фар и дворников», — советуют спасатели.

Также автолюбителям предлагают изменить манеру поведения на дорогах: увеличить дистанцию, соблюдать скоростной режим, не допускать резких маневров, разворотов и торможения.