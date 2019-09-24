Радий Хабиров: Уфа вновь в центре деловой активности в сфере транспорта и строительства

Фото: Олег Яровиков





















Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе с 24 по 28 сентября будет проходить крупнейший в Приволжском федеральном округе форум «УралСтройИндустрия» и выставка «Транспорт Урала». Сегодня на церемонии открытия присутствовал глава Башкортостана Радий Хабиров. В приветственном слове к участникам события он отметил, что Уфа в очередной раз стала центром деловой активности в сфере транспорта и строительства.

«Мы сегодня с вами открываем работу форума «УралСтройИндустрия» и выставки «Транспорт Урала». Для нас это событие очень важное, поскольку в рамках реализации указов президента Российской Федерации Владимира Путина мы сейчас активно занимаемся реализацией национального проекта в области модернизации транспорта и безопасных качественных дорог. Это для нас очень серьезный вызов. Но уже с начала этих проектов мы только по федеральным дорогам объемы выполнили почти в четыре раза больше. Впереди нас ждут, надеюсь, такие же радостные события», — сказал руководитель Башкортостана.

Что касается строительства, глава региона отметил, что президент России также поставил перед Башкирией амбициозную задачу.

«Это значит: в полтора раза увеличить строительство жилья. Это сложная, но достижимая задача, над которой мы с вами вместе будем работать, — заявил Радий Хабиров. — Я хотел бы поблагодарить наших гостей, которые приехали к нам в очередной раз, чтобы поделиться своими достижениями, своим опытом, Нам это очень важно и интересно. Я хотел бы пожелать всем участникам замечательных деловых контактов, успехов в продвижении своих товаров, услуг и технологий».

Радий Хабиров ознакомился с выставочными стендами строительных и транспортных компаний региона и осмотрел новейшую спецтехнику, размещенную перед выставочным комплексом.

После церемонии открытия состоялось подписание соглашений между правительством Башкортостана и Куйбышевской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД».

Форум «УралСтройИндустрия» проходит в Уфе в 28-й раз, он объединяет большую деловую и просветительскую программу, специализированные выставки «Строительство» и «Ярмарка Недвижимости». Ключевым событием деловой программы станет пленарное заседание по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Башкирии. Эта тема будет обсуждаться на круглом столе с участием ведущих архитекторов региона. Для профессионалов отрасли организованы секции о финансировании жилищного строительства, реновации жилого фонда, возможностях повышения энергосбережения и применении 3D-технологий в строительстве, световой архитектуре. Крупнейшая выставка в регионе «Строительство» представит инновационные строительные технологии, строительные и отделочные материалы, оборудование и инструменты. Выставка «Ярмарка Недвижимости» впервые пройдет в новом формате, который объединит лучшие предложения уфимских застройщиков и полезную программу для жителей республики.