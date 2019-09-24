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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Более 154 тысяч жителей Башкирии приняли участие в акции Всемирный день чистоты #Сделаем

ОБЩЕСТВО
Фото: Минэкологии РБ

Фото: Минэкологии РБ

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане в субботниках, которые прошли 21 сентября в рамках акции Всемирный день чистоты #Сделаем2019, приняли участие 154,3 тысячи жителей, сообщает Минэкологии республики.

Природоохранные акции состоялись во всех городах и районах республики, где общественные организации, молодежные движения, представители администраций, местные активисты, эковолонтеры и просто жители совместными усилиями организовали уборки. Всего было собрано 24,7 тысячи кубометров мусора.

﻿«Мы объединили всех в одно целое и сделали это, — отметил один из координаторов Всемирного дня чистоты #Сделаем 2019 Ринат Фаткуллин. — Общественные институты, бизнес, муниципальные образования, государственные органы, жители республики воссоединились в одну команду для очистки нашей природы от мусора. По результатам прошлого года мы показали самый лучший результат среди 67 регионов России. В связи с этим в этом году Центральный штаб по проведению Всемирного дня Чистоты, расположенный в Косово, выделил Башкортостан как самого активного участника масштабного мероприятия и организовал прямую трансляцию, где мы продемонстрировали и поделились опытом, как и в каком формате республика проводила данное мероприятие».

Теги: экология, экологическая акция
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