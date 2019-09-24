Более 154 тысяч жителей Башкирии приняли участие в акции Всемирный день чистоты #Сделаем

В Башкирии пруд на реке Потеха, где вымерла вся рыба, восстановят только через 5 лет

В Башкирии осуществить экологическую реабилитацию пруда на реке Потеха в Благовещенске планируют только к концу 2024 года. И.о. министра экологии респуб