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В правительстве Башкирии отметили снижение востребованности проекта «Домокомплект»

ОБЩЕСТВО
Фото: Андрей Старостин

В правительстве Башкирии отметили снижение востребованности проекта «Домокомплект» Фото: Андрей Старостин

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

На совещании в формате «Стройчас» в администрации главы республики Радия Хабирова обсудили перспективы реализации республиканской программы улучшения жилищных условий «Домокомплект» для нуждающихся граждан.

Как сообщил заместитель председателя Госстроя РБ Егор Родин, с начала действия программы её участниками стали 1,5 тысячи семей, введено более 100 тысяч кв. метров жилья.

В настоящее время отмечается снижение востребованности проекта. Это связано в том числе с небольшим размером займа – 300 тысяч рублей. Так, в 2019 году выдано только 43 займа. В настоящее время сформирован перечень предложений, в числе которых увеличение суммы и сроков её выплаты, возможность привлечения дополнительного бюджетного финансирования.

﻿«Не уверен, что в нынешнем виде проект будет развиваться. Мы должны создать интересный вариант для людей. Нужно разработать привлекательную, правильную финансовую схему, которая может перерасти в новую действующую программу, реально востребованную жителями, – подчеркнул Радий Хабиров. – Это поможет решить жилищный вопрос различным категориям граждан. Например, многодетным семьям».
Глава Башкортостана поручил в течение месяца на межведомственном уровне разработать предложения по развитию проекта.

Теги: программа «Домокомплект»
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