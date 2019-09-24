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24 сентября Вторник

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Какой будет погода в Башкирии - прогноз на три дня

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Какой будет погода в Башкирии - прогноз на три дня Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики республики сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

По информации Башгидрометцентра, 24 сентября в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя и снега, по северу до умеренных, в отдельных районах установление временного снежного покрова, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха днем — от 3 до 8 градусов тепла.

25 сентября местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем — плюс 3-8 градусов.

26 сентября характер погоды существенно не изменится. Как и накануне, местами вновь пройдут небольшие осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью минус 4 до плюс 1. Днем от 3 до 8 градусов тепла.

Теги: погода
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