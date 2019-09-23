Фото: Минздрав РБ В селе Истяк на севере Башкирии открыт первый ФАП, приобретенных в рамках нацпроекта Фото: Минздрав РБ

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Истяк Янаульского района открыт первый фельшерско-акушерский пункт, приобретенный на средства нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в Минздраве Башкирии. Старый ФАП располагался в деревянном доме 1969 года постройки, который в апреле 2018-го был признан аварийным.

Истяковский ФАП обслуживает 620 жителей, в том числе 134 ребенка.

Типовое помещение приобретено в рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». В текущем году республиканским Минздравом предусмотрено:

— приобретение 29 модульных ФАПов, из них 6 в поселках с населением более 100 человек, где раньше ФАПа не было; замена 23 аварийных помещений;

— строительство трех ФАПов по программе Минсельхоза России;

— приобретение 27 передвижных медицинских комплексов (7 флюорографов и 20 передвижных ФАПов);

На эти цели направлено 376 млн рублей, из них 266,2 млн из федерального бюджета.