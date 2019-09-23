Фото: mintrudrb.ru В Башкирии родителям детей-инвалидов предлагают «Социальную передышку» Фото: mintrudrb.ru

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Минтруд Башкирии организовал бесплатную услугу «Социальная передышка» для временного отдыха родителей детей-инвалидов. Ребенка от 4 до 18 лет примет Серафимовский дом-интернат (находится в Туймазинском районе) на срок до 30 дней. В это время с детьми будут заниматься воспитатели и педагоги, в их числе – логопед, психолог, инструкторы по труду и адаптивной физкультуре.

Для участия в проекте родителям или законным представителям ребенка нужно предоставить пакет документов, в том числе медицинские анализы.