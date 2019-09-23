Фото: автор Радий Хабиров раскритиковал контейнерные площадки, которые устанавливают в районах РБ Фото: автор

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня на оперативном совещании в Правительстве глава республики Радий Хабиров выразил недовольство качеством контейнерных площадок, которые устанавливают муниципалитеты Башкирии.

Напомним, в рамках реализации «мусорной» реформы с начала 2019 года муниципалитеты при поддержке республиканского бюджета закупают и устанавливают во все населенные пункты контейнерные площадки для сбора отходов.

В настоящее время установлено 15 475 площадок и 40 115 контейнеров. На эти цели потрачено более 823 млн рублей. Еще остается потребность в почти 20 тысячах контейнерах и более 9 тысячах контейнерных площадок. До конца текущего года планируется закрыть 75% от общей потребности.

Низкие темпы работы по приобретению контейнеров для накопления ТКО отмечаются в Белорецком, Бурзянском, Зилаирском, Гафурийском, Стерлитамакском, Хайбуллинском, Мечетлинском, Краснокамском, Кугарчинском, Аургазинском, Балтачевском районах, доложил и.о. министра экологии РБ Урал Искандаров.

Как отметил Радий Хабиров, обращаясь к главам районов, «как бы вам не пришлось после моих инспекций всё это переделывать».

«Мы дали такую большую сумму денег, но я-то вам предлагал один раз навалиться и сделать нормальные площадки, — сказал он. — Я смотрю, где-то они без крыш, без ворот. Проедьте, посмотрите идеальные контейнерные площадки в Мраково в Кугарчинском районе: закрыты со всех сторон, предусмотрены все возможности для боковой загрузки. Обратите внимание на это».

Руководитель региона поручил обеспечить все населенные пункты контейнерными площадками на 100% к октябрю 2020 года.