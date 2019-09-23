В Башкирии на «тещин язык» обрушился снегопад

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ



Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Белорецком районе Башкирии днем 23 сентября наблюдается снегопад. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального МЧС, для мониторинга обстановки на трассе Уфа — Белорецк, в частности, участка под названием «тёщин язык», работают сотрудники 28-го отряда ФПС по РБ.

На данном участке снег убирает одна спецмашина от ДРСУ Белорецкого района. В резерве имеется одна комбинированная дорожная машина. Если обстановка ухудшится, то эта спецтехника также будет привлечена к работе.

Транспорт двигается в штатном режиме, без затруднений, пояснили в ведомстве.