Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе | Видео: УГЗ по Уфе В Уфе спасатели достали котенка из вентиляционной шахты Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе | Видео: УГЗ по Уфе

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Информационно-диспетчерский центр Уфы на днях позвонила девушка и попросила помочь. Она сообщила, что в вентиляционной шахте находится котенок. Животное отчаянно мяукало на весь подъезд. Девушка хотела спасти котенка сама, но у нее не получилось. Тогда она решила вызвать спасателей.

«Приехавшие на место сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы частично разобрали вентиляционную шахту и освободили испуганное животное. Помимо свободы, котенок обрёл и хозяйку: неравнодушная заявительница решила его приютить», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты столицы.