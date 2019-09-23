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В Уфе спасатели достали котенка из вентиляционной шахты

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе | Видео: УГЗ по Уфе

В Уфе спасатели достали котенка из вентиляционной шахты Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе | Видео: УГЗ по Уфе

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Информационно-диспетчерский центр Уфы на днях позвонила девушка и попросила помочь. Она сообщила, что в вентиляционной шахте находится котенок. Животное отчаянно мяукало на весь подъезд. Девушка хотела спасти котенка сама, но у нее не получилось. Тогда она решила вызвать спасателей.

«Приехавшие на место сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы частично разобрали вентиляционную шахту и освободили испуганное животное. Помимо свободы, котенок обрёл и хозяйку: неравнодушная заявительница решила его приютить», — сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты столицы.

Теги: УГЗ по Уфе, спасатели
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