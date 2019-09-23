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Девочку-инвалида из Стерлитамака с необычной внешностью обследуют уфимские врачи

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Девочку-инвалида из Стерлитамака с необычной внешностью обследуют уфимские врачи Фото: соцсети

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Маленькую Софью Гизатуллину из села Алатаны Стерлитамакского района положили в больницу в Уфу.

Напомним, внимание общественности, а позже и властей к двухлетней девочке, родившейся с деформированным лицом и сросшимися пальцами, привлекли волонтеры местной общественной организации «Радуга добра». Семья девочки живёт в старом деревянном доме без условий и без возможности надлежащего ухода за ребёнком-инвалидом. Об этом мы рассказывали в нашем материале. Кроме этого, семья перестала получать пенсию по инвалидности, и якобы девочку отказывались принимать в детский сад из-за её внешности.

Позже была создана комиссия для проверки факта возможного ущемления прав ребёнка. Члены Совета по правам человека взяли ситуацию на контроль, глава Башкирии заявил, что лично проследит за судьбой девочки. Выяснилось, что в детский сад с просьбой принять ребёнка семья Гизатуллиных не обращалась. Глава сельсовета сказал «Башинформу», что после обследования и операции, когда Софья сама себя начнёт обслуживать, она сможет посещать детское учреждение. В администрации района пообещали к зиме улучшить жилищные условия семьи.

Сегодня ребёнка привезли на обследование в Уфу, в Республиканскую детскую клиническую больницу в отделение травматологии и ортопедии, рассказала волонтер Регина Биргулиева. Здесь её обследуют генетик, ортопед и челюстно-лицевой хирург, чтобы определить дальнейшую тактику лечения и возможность оперативного вмешательства. В больнице Софья вместе с мамой Светланой пробудут пять дней. Активисты организации «Радуга добра» следят за судьбой девочки.

Теги: СПЧ, права человека, дети-инвалиды, благотворительность
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