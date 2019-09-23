Фото: автор МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра и заморозках Фото: автор

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане прогнозируются опасные явления в виде порывов ветра до 18 м/с и заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

По данным синоптиков, с 20 часов 23 сентября до 20 часов 24 сентября ожидаются облачная погода с прояснениями, небольшие осадки в виде дождя и снега, по северу до умеренных. В отдельных районах установится временный снежный покров, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с, ночью порывы до 18 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит -2, +3 градуса, днем +3, +8.

На отдельных участках дорог прогнозируется туман, ухудшение видимости до 500-1000 метров.

По шкале Бофорта, при скорости ветра в 17-20 м/с ломаются ветки деревьев, порывы опасны для водного транспорта. Такой ветровой режим называется «Буря».

В Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя и снега, местами до умеренных. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +5, +7.