В кружок по сертификату: что нужно знать родителям перед записью ребенка в секцию
В кружок по сертификату: что нужно знать родителям перед записью ребенка в секцию Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
В этом году в Башкирии начала работать новая система записи и оплаты кружков по сертификату. Программа рассчитана на детей от 5 до 18 лет и дает возможность получить дополнительное образование за счет государства.
В республиканском Министерстве образования агентству «Башинформ» пояснили, что проект пилотный и пока он работает только в 36 муниципалитетах, включая Уфу. Позже опыт будет распространен по всей республике.
Как стать участником пилотного проекта и получить заветный сертификат — рассказываем в нашем материале.
Сам сертификат представляет собой запись в электронном реестре.
Получить сертификат очень просто. Нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте «Навигатор дополнительного образования детей Республики Башкортостан». Необходимая информация будет отображена в «Личном кабинете». Для этого потребуется внести личные данные ребенка и нажать на кнопку «Получить сертификат».
Подробная видеоинструкция процедуры регистрации доступна здесь.
ВАЖНО! Пока воспользоваться этой программой могут жители только тех городов и районов, которые стали участниками пилотного проекта. Полный их список можно посмотреть на интерактивной карте сайта «Навигатор дополнительного образования детей Республики Башкортостан».
Вместе с заявлением у вас потребуют паспорт, а также паспорт или свидетельство о рождении ребенка.
Тогда в «Личном кабинете» родителя на сайте «Навигатор дополнительного образования детей РБ» отобразится информация о поступлении средств.
ВАЖНО! Деньги с сертификата родители обналичить не смогут, средства напрямую направляются из казны в образовательную организацию.
— наличие лицензии на дополнительные образовательные услуги;
— включение в список организаций на сайте «Навигатор дополнительного образования РБ»;
— стоимость курсов не должна превышать номинал сертификата.
Как уже писалось выше, регистрация таких организаций уже ведется. Дворовые клубы, кружки в школах и детсадах также могут пройти экспертизу программ и войти в систему.