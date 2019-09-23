Фото: ИА «Башинформ» В кружок по сертификату: что нужно знать родителям перед записью ребенка в секцию Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 23 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В этом году в Башкирии начала работать новая система записи и оплаты кружков по сертификату. Программа рассчитана на детей от 5 до 18 лет и дает возможность получить дополнительное образование за счет государства.

В республиканском Министерстве образования агентству «Башинформ» пояснили, что проект пилотный и пока он работает только в 36 муниципалитетах, включая Уфу. Позже опыт будет распространен по всей республике.

Как стать участником пилотного проекта и получить заветный сертификат — рассказываем в нашем материале.

Что такое сертификат? Сертификат — это возможность ребенка посещать кружки и секции за счет государства. Вместе с сертификатом родители получают право на выбор услуги дополнительного образования. При этом нужно понимать — деньги, выделяемые государством, не попадают на руки родителям, а напрямую перечисляются организациям. Сам сертификат представляет собой запись в электронном реестре.

Где и как получить сертификат? Для получения сертификата необходимо всего один раз написать заявление на его предоставление. Сертификат сохранится за ребенком до достижения им совершеннолетия. Получить сертификат очень просто. Нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте «Навигатор дополнительного образования детей Республики Башкортостан»﻿. Необходимая информация будет отображена в «Личном кабинете». Для этого потребуется внести личные данные ребенка и нажать на кнопку «Получить сертификат». Подробная видеоинструкция процедуры регистрации доступна здесь﻿. ВАЖНО! Пока воспользоваться этой программой могут жители только тех городов и районов, которые стали участниками пилотного проекта. Полный их список можно посмотреть на интерактивной карте﻿ сайта «Навигатор дополнительного образования детей Республики Башкортостан».

Как использовать сертификат? После того как вы получили идентификационный номер сертификата, нужно будет один раз подойти в выбранную вами организацию, для того чтобы подтвердить его и написать заявление на зачисление в кружок. Вместе с заявлением у вас потребуют паспорт, а также паспорт или свидетельство о рождении ребенка. Тогда в «Личном кабинете» родителя на сайте «Навигатор дополнительного образования детей РБ» отобразится информация о поступлении средств.

На какую сумму выдается сертификат? Сумма сертификата на один год в среднем составляет 8800 рублей на одного ребенка. Потратить их можно только на оплату кружков и секций из списка на сайте «Навигатора дополнительного образования детей РБ». ВАЖНО! Деньги с сертификата родители обналичить не смогут, средства напрямую направляются из казны в образовательную организацию.

Можно ли менять кружки? Можно. У ребенка останется право в любое время менять кружки и секции. В этом случае из общей суммы на год вычитается оплата за то время, которое он ходил на занятия. Остатки средств на сертификате «замораживаются» до того момента, пока ребенок не выберет себе новую программу.

Можно ли деньгами сертификата оплатить услуги негосударственных учреждений, например, языковых курсов? Да. Но для таких организаций есть определённые условия: — наличие лицензии на дополнительные образовательные услуги; — включение в список организаций на сайте «Навигатор дополнительного образования РБ»; — стоимость курсов не должна превышать номинал сертификата. Как уже писалось выше, регистрация таких организаций уже ведется. Дворовые клубы, кружки в школах и детсадах также могут пройти экспертизу программ и войти в систему.

Действительно ли без сертификата не запишут в секцию? Переживать из-за того, что у вас нет сертификата, точно не стоит. Там, где он потребуется, вам подробно объяснят, что нужно делать (читайте выше — прим. ред.). Что касается беспокойства родителей по поводу секций и кружков, не идущих по оплате сертификатом, все они остаются и будут работать как прежде.